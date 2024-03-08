Лучшие поздравления с 8 марта: в стихах, прозе и открытках

8 марта в Украине и мире празднуют Международный женский день.

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В пятницу, 8 марта, отмечают Международный день борьбы за права женщин. В этот день девушки и женщины получают множество комплиментов, подарков и цветов.

«Судебно-юридическая газета» публикует подборку поздравлений с 8 марта в прозе, стихах и ярких праздничных открытках.

У прозі:

Дорогі жінки, вітаємо вас з Міжнародним жіночим днем! Бажаємо вам тепла і любові в серцях, чудового настрою і прекрасного самопочуття. Будьте щасливі, даруєте усмішки, радійте та отримуйте чудові враження.

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Найніжніший та найсвітліший день в році – 8 березня! Початок весни, початок життя в природі, перше тепло. Дорогі жінки, нехай це тепло оселиться у ваших домах і душах. Нехай краса природи надихає, а початок весни символізує початок чогось прекрасного у вашому житті! Зі святом!

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Дорогі наші жінки! Вітаємо вас з днем 8 березня! Бажаємо, щоб ваші серця належали тим, хто любить і обожнює вас, щоб кожен день ви відчували турботу, відданість, вірність, допомогу і підтримку! Кохайте самі і будьте завжди коханими, щастя вам, радості й удачі завжди і в усьому!

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У цей чарівний жіночий день вітаю тебе зі святом 8 березня! Бажаю тепла, радості та оптимізму в кожному дні. Нехай в душі завжди панує вічна весна, а на обличчі сяє сонячна усмішка і зігріває всіх ніжними променями.

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Нехай 8 березня в твоєму серці оселиться радісний весняний настрій, і залишиться там на весь рік. Нехай паморочиться голова від уваги і компліментів чоловіків, нехай збуваються бажання, надії і мрії!

***

Дорогі жінки, вітаємо вас з Міжнародним жіночим днем! Бажаємо вам тепла і любові в серцях, чудового настрою і прекрасного самопочуття. Даруйте усмішки, радійте та отримуйте задоволення від життя!

***

У віршах:

Вітаю з березневим святом,

Жіночим, ніжним днем весни!

Любові хочу побажати,

Тепла весняного, краси.

Нехай збуваються всі мрії,

Натхнення ллється через край.

Прекрасних і душі, і тіла,

Піймати щастя без вагань!

***

З весни початком! З днем жіночим!

Хай світяться від щастя очі,

Душа від радості співає,

Як сад весняний, розквітає.

Нехай вночі зірки яскраві

Тобі дарують своє світло.

Живи насичено й цікаво,

Хай мрії збудуться завітні!

***

З 8 Березня, сонечко рідне.

Зі святом, кохана моя.

Для мене ти найкраща у світі,

Найкрасивіша зірка моя.

Я хочу, щоб ми були завжди разом,

Щоб щасливою ти була.

Без тебе мені жити тяжко,

Будь здоровою, ластівка моя!

***

Хай навкруги цвіте бузок,

Та небо буде ясним;

І щоб життя було в жінок

Щасливим і прекрасним.

Аби завжди в душі у вас

Горів вогонь кохання;

І хай у цей весняний час

Здійсняться всі бажання.

***

Мила мамочко моя!

Привітаю тебе я!

І тобі в жіноче свято

Побажаю так багато:

Будь здорова та щаслива,

Будь весела та красива,

Будь як квітка весняна –

Ти така у нас одна!

***

В цей святковий день весняний,

Донечці найкращій, незрівнянній,

Шлю сонячні вітання

І найкращі побажання.

Хай всміхаються троянди,

Хай тюльпани шлють уклін,

Хай освячує кохання

Птахів щебіт передзвін.

***

Зі святом весни і тепла,

Бажаю, жінки, вам добра.

Щоб не знали ні горя, ні зла,

Щастя, усмішок зичу вам сповна.

Хай на серці пісня звучить,

Сонце в душі нічого не затьмить.

Люди добрі в житті трапляються,

А ваші мрії завжди збуваються.

***

Із Міжнародним днем жінок вітаю!

Беріть лише найкраще від життя!

В душі нехай вогонь палає,

Хай доля буде радісна, проста.

Хай потаємні реалізуються бажання,

І ніжність подарує ця весна.

Удачі, задоволення, кохання,

Від щастя посміхайтеся щодня!

У листівках

Фото из открытых источников

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