Лучшие поздравления с 8 марта: в стихах, прозе и открытках

В пятницу, 8 марта, отмечают Международный день борьбы за права женщин. В этот день девушки и женщины получают множество комплиментов, подарков и цветов.
«Судебно-юридическая газета» публикует подборку поздравлений с 8 марта в прозе, стихах и ярких праздничных открытках.
У прозі:
Дорогі жінки, вітаємо вас з Міжнародним жіночим днем! Бажаємо вам тепла і любові в серцях, чудового настрою і прекрасного самопочуття. Будьте щасливі, даруєте усмішки, радійте та отримуйте чудові враження.
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Найніжніший та найсвітліший день в році – 8 березня! Початок весни, початок життя в природі, перше тепло. Дорогі жінки, нехай це тепло оселиться у ваших домах і душах. Нехай краса природи надихає, а початок весни символізує початок чогось прекрасного у вашому житті! Зі святом!
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Дорогі наші жінки! Вітаємо вас з днем 8 березня! Бажаємо, щоб ваші серця належали тим, хто любить і обожнює вас, щоб кожен день ви відчували турботу, відданість, вірність, допомогу і підтримку! Кохайте самі і будьте завжди коханими, щастя вам, радості й удачі завжди і в усьому!
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У цей чарівний жіночий день вітаю тебе зі святом 8 березня! Бажаю тепла, радості та оптимізму в кожному дні. Нехай в душі завжди панує вічна весна, а на обличчі сяє сонячна усмішка і зігріває всіх ніжними променями.
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Нехай 8 березня в твоєму серці оселиться радісний весняний настрій, і залишиться там на весь рік. Нехай паморочиться голова від уваги і компліментів чоловіків, нехай збуваються бажання, надії і мрії!
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Дорогі жінки, вітаємо вас з Міжнародним жіночим днем! Бажаємо вам тепла і любові в серцях, чудового настрою і прекрасного самопочуття. Даруйте усмішки, радійте та отримуйте задоволення від життя!
***
У віршах:
Вітаю з березневим святом,
Жіночим, ніжним днем весни!
Любові хочу побажати,
Тепла весняного, краси.
Нехай збуваються всі мрії,
Натхнення ллється через край.
Прекрасних і душі, і тіла,
Піймати щастя без вагань!
***
З весни початком! З днем жіночим!
Хай світяться від щастя очі,
Душа від радості співає,
Як сад весняний, розквітає.
Нехай вночі зірки яскраві
Тобі дарують своє світло.
Живи насичено й цікаво,
Хай мрії збудуться завітні!
***
З 8 Березня, сонечко рідне.
Зі святом, кохана моя.
Для мене ти найкраща у світі,
Найкрасивіша зірка моя.
Я хочу, щоб ми були завжди разом,
Щоб щасливою ти була.
Без тебе мені жити тяжко,
Будь здоровою, ластівка моя!
***
Хай навкруги цвіте бузок,
Та небо буде ясним;
І щоб життя було в жінок
Щасливим і прекрасним.
Аби завжди в душі у вас
Горів вогонь кохання;
І хай у цей весняний час
Здійсняться всі бажання.
***
Мила мамочко моя!
Привітаю тебе я!
І тобі в жіноче свято
Побажаю так багато:
Будь здорова та щаслива,
Будь весела та красива,
Будь як квітка весняна –
Ти така у нас одна!
***
В цей святковий день весняний,
Донечці найкращій, незрівнянній,
Шлю сонячні вітання
І найкращі побажання.
Хай всміхаються троянди,
Хай тюльпани шлють уклін,
Хай освячує кохання
Птахів щебіт передзвін.
***
Зі святом весни і тепла,
Бажаю, жінки, вам добра.
Щоб не знали ні горя, ні зла,
Щастя, усмішок зичу вам сповна.
Хай на серці пісня звучить,
Сонце в душі нічого не затьмить.
Люди добрі в житті трапляються,
А ваші мрії завжди збуваються.
***
Із Міжнародним днем жінок вітаю!
Беріть лише найкраще від життя!
В душі нехай вогонь палає,
Хай доля буде радісна, проста.
Хай потаємні реалізуються бажання,
І ніжність подарує ця весна.
Удачі, задоволення, кохання,
Від щастя посміхайтеся щодня!
У листівках
Фото из открытых источников
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