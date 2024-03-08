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Пусть ваша красота будет так же очаровательна: в МВД объяснили, как не надо поздравлять женщин с 8 марта

07:41, 8 марта 2024
МВД просит не акцентировать на красоте женщин в поздравлениях, а говорить о равноправии.
Пусть ваша красота будет так же очаровательна: в МВД объяснили, как не надо поздравлять женщин с 8 марта
Фото: МВД
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В Министерстве внутренних дел Украины выпустили информативные листовки о том, как нужно поздравлять женщин с праздником 8 Марта, а от каких стереотипных пожеланий – отказаться.

В ведомстве просят не акцентировать на красоте женщин в поздравлениях, а говорить о равноправии.

«Поздравляем вас с праздником красоты и женственности!» – тоже чувствуете в этом пожелании оскорбительный стереотип? Это был пример того, как приветствовать женщин 8 марта не стоит. А как правильно и корректно – объясняем на примерах», – отметили в МВД.

МВД публикует еще примеры, как НЕ нужно приветствовать:

"Поздравляем наши милые! Пусть ваши глаза всегда блестят как сияние звезд, а ваша красота будет так же очаровательна, как и вы сами!", - приводят пример в МВД.

А лучше в приветствии обратить внимание на первоначальное значение праздника – это равенство прав между мужчинами и женщинами и выразить свои пожелания так:

"Поздравляем, уважаемые коллеги! В Международный день борьбы за права женщин хотим еще раз сказать, что каждая из вас – надежная часть нашего подразделения. Ваша профессиональность и подготовленность помогает всем нам крепко держать оборону и уничтожать врагов!"

Во время приветствия в МВД советуют не вспоминать качества характера и красоты, а подчеркивать достижения и важность труда женщин.

"Дорогие коллеги, в День борьбы за права женщин, хотим поблагодарить за вклад в работу нашего подразделения. Будьте уверены, мы всегда поддерживаем вас на пути профессионального роста!" – приводят в ведомстве еще один положительный пример приветствия.

Кроме этого, во время поздравления можно отметить, что многие женщины нынче служат в ВСУ.

"Дорогие сестры, защищая границу, вы защищаете миллионы людей в нашей стране. Спасибо за вашу непреклонность, смелость и верность Украине!" – добавили еще один пример в МВД.


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