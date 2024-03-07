В Хмельнитчине мужчину ожидает тюремное наказание за избиение пасынка металлическим прутом

В Хмельнитчине будут судить 41-летнего, который жестоко избил 12-летнего пасынка. Об этом сообщает областная прокуратура.
Событие произошло в одном из сел Каменецком.
Во время конфликта с сыном своей сожительницы мужчина схватил металлический прут и стал избивать им пасынка. Парень смог вырваться и выбежать из дома на улицу. В это время рядом проезжал экипаж патрульной полиции, к которым ребенок обратился за помощью. Полицейские сразу же вызвали медиков, которые доставили мальчика в больницу.
При осмотре врачи обнаружили у него многочисленные переломы и ушибы разных частей тела. Степень тяжести причиненных травм медики оценили как тяжелые.
Мужчину задержали, он находится под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.
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