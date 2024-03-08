Предложение дачи взятки может выражаться не только в конкретной сумме денег или четко определенном имуществе – КУС ВС

То обстоятельство, что стоимость не была окончательно определена на момент предложения взятки и зависела от установления качества янтаря, не изменяет характер такого предложения и не свидетельствует о неясности обвинения.

Статья 369 УК, регулирующая ответственность за предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, не исключает, что предложение неправомерной выгоды может выражаться не только в конкретной сумме денег или четко определенном имуществе, но и в установлении других параметров предмета неправомерной выгоды. Например, в виде доли от полученной прибыли или доли в имуществе предприятия, проценте от доходов и т.п., если очерченные в предложении параметры позволяют определить предмет и размер неправомерной выгоды за выполнение или наступление определенных условий.

Такой способ определения неправомерной выгоды не исключает сам собой наличие коррупционного преступления, в том числе и предусмотренного ст. 369 УК. Об этом отметила коллегия судей Первой судебной палаты КУС ВС в постановлении от 30.01.2024 г. по делу №164/963/16-к.

Обставини справи

Адвокат обвинувачувався у вчинені корупційних злочинів, а саме – він запропонував слідчому хабар за повернення його клієнту автомобіля, вилученого у якості речового доказу, за визначення ним місць, де можна безпечно займатися незаконним видобутком бурштину, а також за заміну більш коштовного каміння бурштину, яке зберігалось як речові докази у слідчого, на менш коштовне каміння бурштину.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд визнав невинуватою та виправдав особу за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК через недоведеність, що кримінальне правопорушення вчинене нею. Апеляційний суд залишив без зміни цей вирок.

Позиція ККС ВС

Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду та призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

ККС вказує, що місцевий суд помилково дійшов висновку, що в обвинувальному акті не визначено, в чому полягає пропозиція неправомірної вигоди за незаконну заміну бурштину, розмір неправомірної вигоди, яка пропонувалася обвинуваченим.

Суди, зокрема, послалися на те, що домовленості щодо предмету та розміру неправомірної вигоди досягнуто не було як через якість обмінюваного каміння бурштину, так і внаслідок втручання органу розслідування. ККС зазначає, що при зустрічах велися розмови про те, щоб слідчий скористався своїми повноваженнями і підмінив більш коштовні каміння бурштину, які перебували під його контролем у якості речового доказу, на менш коштовні каміння бурштину, які мав надати обвинуваченому.

Водночас обговорювався розмір неправомірної вигоди, яку може отримати слідчий в залежності від якості і кількості наявного в нього бурштину.

ККС погоджується з тим, що точна сума неправомірної вигоди з конкретного обміну не була названа, але були визначені параметри і умови її розрахунку. ККС зазначає, що ст. 369 КК не виключає, що пропозиція може виражатися не лише у конкретній сумі грошей або чітко визначеному майні, але й у встановленні інших параметрів предмету неправомірної вигоди, наприклад, у вигляді долі від отриманого прибутку або частки у майні підприємства, проценті від доходів тощо, якщо окреслені в пропозиції параметри дозволяють визначити предмет і розмір неправомірної вигоди за виконання або настання певних умов.

Тому ККС вважає, що такий спосіб визначення неправомірної вигоди не виключає сам по собі наявність корупційного злочину, у тому числі й передбаченого ст. 369 КК.

Відповідно до обвинувачення, неправомірна вигода, яка була запропонована виправданим слідчому за обмін бурштину, полягала у його долі (третині) прибутку, який мав бути отриманий за рахунок різниці між вартістю бурштину, який зберігався в якості речового доказу, і вартістю бурштину, яким він мав бути замінений. Та обставина, що ця вартість не була остаточно визначена на момент пропозиції хабаря і залежала від встановлення якості бурштину, не змінює характеру такої пропозиції і не свідчить про неясність обвинувачення.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.