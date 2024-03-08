Методика допроса малолетнего лица «Зеленая комната» носит только рекомендательный характер – Верховный Суд

Учитывая, что УПК не содержит обязанности во время досудебного расследования проводить допрос малолетнего лица по методике «Зеленая комната», то для доказательства виновности лица в совершении развратных действий в отношении малолетних лиц, в том числе членом семьи, проведения следственного действия в отношении малолетнего лица без учета указанной методики допроса не является нарушением требований УПК, учитывая, что данный способ опроса ориентирован на минимизацию и предотвращение повторной травматизации психики ребенка и несет исключительно методический характер. Об этом отметила коллегия судей Третьей судебной палаты КУС в постановлении от 17.01.2024 по делу № 335/4038/22.
Позиции судов первой и апелляционной инстанций
Местный суд признал виновным и осудил лицо по ч. 2 ст. 156 УК. На основании ст. 75 УК освободил лицо от отбывания назначенного наказания с испытанием. Апелляционный суд отменил этот приговор и вынес новый, по которому признал лицо виновным и осудил по ч. 2 ст. 156 УК. В кассационной жалобе защитник, среди прочего, утверждает, что совокупность предоставленных обвинением доказательств не доказывает виновности лица в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 УК, поскольку он не совершал каких-либо развратных действий в отношении малолетних. Указывает, что допрос детей проводился в ночное время с нарушением методики допроса несовершеннолетних детей «Зеленая комната». Отмечает, что выводы апелляционного суда о том, что действия лица имели негативные последствия в виде психологических и моральных травм для малолетних, а их моральное и психологическое развитие было поставлено под угрозу, безосновательны, поскольку суд самостоятельно сделал такие выводы без соответствующих экспертиз и они не подтверждаются материалами уголовного производства.
Позиция КУС
Оставлен без изменения приговор апелляционного суда. В обоснование позиции КУС указывает, что ссылка защитника на то, что допрос малолетних проводился без учета методики допроса этой категории лиц «Зеленая комната» безосновательны.
Действующий УПК не содержит обязанности в ходе досудебного расследования проводить допрос малолетнего по методике «Зеленая комната», а сама методика носит исключительно методический характер, поэтому существенные нарушения требований УПК не допущены.
Опрос в «Зеленой комнате» представляет собой лишь специальный способ проведения допроса или опроса, результатом которого должны стать сведения, содержащиеся в показаниях опрашиваемого лица.
Автор: Наталья Мамченко
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