Методика допроса малолетнего лица «Зеленая комната» носит только рекомендательный характер – Верховный Суд

Проведение следственного действия в отношении малолетнего лица без учета методики допроса «Зеленая комната» не является нарушением требований УПК.

Учитывая, что УПК не содержит обязанности во время досудебного расследования проводить допрос малолетнего лица по методике «Зеленая комната», то для доказательства виновности лица в совершении развратных действий в отношении малолетних лиц, в том числе членом семьи, проведения следственного действия в отношении малолетнего лица без учета указанной методики допроса не является нарушением требований УПК, учитывая, что данный способ опроса ориентирован на минимизацию и предотвращение повторной травматизации психики ребенка и несет исключительно методический характер. Об этом отметила коллегия судей Третьей судебной палаты КУС в постановлении от 17.01.2024 по делу № 335/4038/22.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд признал виновным и осудил лицо по ч. 2 ст. 156 УК. На основании ст. 75 УК освободил лицо от отбывания назначенного наказания с испытанием. Апелляционный суд отменил этот приговор и вынес новый, по которому признал лицо виновным и осудил по ч. 2 ст. 156 УК. В кассационной жалобе защитник, среди прочего, утверждает, что совокупность предоставленных обвинением доказательств не доказывает виновности лица в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 УК, поскольку он не совершал каких-либо развратных действий в отношении малолетних. Указывает, что допрос детей проводился в ночное время с нарушением методики допроса несовершеннолетних детей «Зеленая комната». Отмечает, что выводы апелляционного суда о том, что действия лица имели негативные последствия в виде психологических и моральных травм для малолетних, а их моральное и психологическое развитие было поставлено под угрозу, безосновательны, поскольку суд самостоятельно сделал такие выводы без соответствующих экспертиз и они не подтверждаются материалами уголовного производства.

Позиция КУС

Оставлен без изменения приговор апелляционного суда. В обоснование позиции КУС указывает, что ссылка защитника на то, что допрос малолетних проводился без учета методики допроса этой категории лиц «Зеленая комната» безосновательны.

Действующий УПК не содержит обязанности в ходе досудебного расследования проводить допрос малолетнего по методике «Зеленая комната», а сама методика носит исключительно методический характер, поэтому существенные нарушения требований УПК не допущены.

Опрос в «Зеленой комнате» представляет собой лишь специальный способ проведения допроса или опроса, результатом которого должны стать сведения, содержащиеся в показаниях опрашиваемого лица.

Автор: Наталья Мамченко

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