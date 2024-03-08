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Методика допиту малолітньої особи «Зелена кімната» носить лише рекомендаційний характер – Верховний Суд

Проведення такої слідчої дії щодо малолітньої особи без урахування методики допиту «Зелена кімната» не є порушенням вимог КПК.

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Методика допиту малолітньої особи «Зелена кімната» носить лише рекомендаційний характер – Верховний Суд

08:18, 8 березня 2024
Проведення такої слідчої дії щодо малолітньої особи без урахування методики допиту «Зелена кімната» не є порушенням вимог КПК.
Методика допиту малолітньої особи «Зелена кімната» носить лише рекомендаційний характер – Верховний Суд
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Враховуючи, що КПК не містить обов'язку під час досудового розслідування проводити допит малолітньої особи за методикою «Зелена кімната», то для доведення винуватості особи у вчиненні розпусних дій щодо малолітніх осіб, у тому числі членом сім'ї, проведення такої слідчої дії щодо малолітньої особи без урахування зазначеної методики допиту не є порушенням вимог КПК, зважаючи, що даний спосіб опитування орієнтований на мінімізацію та запобігання повторної травматизації психіки дитини і несе виключно методичний характер. Про це зазначила колегія суддів Третьої судової палати ККС ВС у постанові від 17.01.2024 у справі № 335/4038/22.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд визнав винуватою та засудив особу за ч. 2 ст. 156 КК. На підставі ст. 75 КК звільнив особу від відбування призначеного покарання з випробуванням. Апеляційний суд скасував цей вирок та ухвалив новий, за яким визнав особу винуватою і засудив за ч. 2 ст. 156 КК. У касаційній скарзі захисник, серед іншого, стверджує, що сукупність наданих обвинуваченням доказів не доводить винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК, оскільки він не вчиняв будь-яких розпусних дій щодо малолітніх. Вказує, що допит дітей проводився в нічний час із порушенням методики допиту неповнолітніх дітей «Зелена кімната». Зазначає, що висновки апеляційного суду про те, що дії особи мали негативні наслідки у вигляді психологічних та моральних травм для малолітніх, а їх моральний та психологічний розвиток було поставлено під загрозу, є безпідставними, оскільки суд самостійно зробив такі висновки без відповідних експертиз і вони не підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Позиція ККС

Залишено без зміни вирок апеляційного суду. В обґрунтування позиції ККС вказує, що посилання захисника на те, що допит малолітніх проводився без врахування методики допиту цієї категорії осіб «Зелена кімната» є безпідставними.

Чинний КПК не містить обов'язку під час досудового розслідування проводити допит малолітньої особи за методикою «Зелена кімната», а сама методика носить виключно методичний характер, тому істотних порушень вимог КПК не допущено.

Опитування в «Зеленій кімнаті» становить собою лише спеціальний спосіб проведення допиту чи опитування, результатом якого мають стати відомості, що містяться в показаннях особи, яку опитують.

Автор: Наталя Мамченко

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