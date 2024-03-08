Пропозиція надання хабаря може виражатися не лише у конкретній сумі грошей або чітко визначеному майні – ККС ВС

Та обставина, що вартість не була остаточно визначена на момент пропозиції хабаря і залежала від встановлення якості бурштину, не змінює характеру такої пропозиції і не свідчить про неясність обвинувачення.

Стаття 369 КК, яка регулює відповідальність за пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі, не виключає, що пропозиція неправомірної вигоди може виражатися не лише у конкретній сумі грошей або чітко визначеному майні, але й у встановленні інших параметрів предмету неправомірної вигоди. Наприклад, у вигляді долі від отриманого прибутку або частки у майні підприємства, проценті від доходів тощо, якщо окреслені в пропозиції параметри дозволяють визначити предмет і розмір неправомірної вигоди за виконання або настання певних умов.

Такий спосіб визначення неправомірної вигоди не виключає сам по собі наявність корупційного злочину, у тому числі й передбаченого ст. 369 КК. Про це зазначила колегія суддів Першої судової палати ККС ВС у постанові від 30.01.2024 по справі №164/963/16-к.

Обставини справи

Адвокат обвинувачувався у вчинені корупційних злочинів, а саме – він запропонував слідчому хабар за повернення його клієнту автомобіля, вилученого у якості речового доказу, за визначення ним місць, де можна безпечно займатися незаконним видобутком бурштину, а також за заміну більш коштовного каміння бурштину, яке зберігалось як речові докази у слідчого, на менш коштовне каміння бурштину.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд визнав невинуватою та виправдав особу за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК через недоведеність, що кримінальне правопорушення вчинене нею. Апеляційний суд залишив без зміни цей вирок.

Позиція ККС ВС

Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду та призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

ККС вказує, що місцевий суд помилково дійшов висновку, що в обвинувальному акті не визначено, в чому полягає пропозиція неправомірної вигоди за незаконну заміну бурштину, розмір неправомірної вигоди, яка пропонувалася обвинуваченим.

Суди, зокрема, послалися на те, що домовленості щодо предмету та розміру неправомірної вигоди досягнуто не було як через якість обмінюваного каміння бурштину, так і внаслідок втручання органу розслідування. ККС зазначає, що при зустрічах велися розмови про те, щоб слідчий скористався своїми повноваженнями і підмінив більш коштовні каміння бурштину, які перебували під його контролем у якості речового доказу, на менш коштовні каміння бурштину, які мав надати обвинуваченому.

Водночас обговорювався розмір неправомірної вигоди, яку може отримати слідчий в залежності від якості і кількості наявного в нього бурштину.

ККС погоджується з тим, що точна сума неправомірної вигоди з конкретного обміну не була названа, але були визначені параметри і умови її розрахунку. ККС зазначає, що ст. 369 КК не виключає, що пропозиція може виражатися не лише у конкретній сумі грошей або чітко визначеному майні, але й у встановленні інших параметрів предмету неправомірної вигоди, наприклад, у вигляді долі від отриманого прибутку або частки у майні підприємства, проценті від доходів тощо, якщо окреслені в пропозиції параметри дозволяють визначити предмет і розмір неправомірної вигоди за виконання або настання певних умов.

Тому ККС вважає, що такий спосіб визначення неправомірної вигоди не виключає сам по собі наявність корупційного злочину, у тому числі й передбаченого ст. 369 КК.

Відповідно до обвинувачення, неправомірна вигода, яка була запропонована виправданим слідчому за обмін бурштину, полягала у його долі (третині) прибутку, який мав бути отриманий за рахунок різниці між вартістю бурштину, який зберігався в якості речового доказу, і вартістю бурштину, яким він мав бути замінений. Та обставина, що ця вартість не була остаточно визначена на момент пропозиції хабаря і залежала від встановлення якості бурштину, не змінює характеру такої пропозиції і не свідчить про неясність обвинувачення.

Автор: Наталя Мамченко

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