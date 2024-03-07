На Хмельниччині чоловіка очікує тюремне покарання за побиття пасинка металевим прутом

Дитина потрапила у лікарню з чисельними переломами та забоями різних частин тіла.

На Хмельниччині судитимуть 41-річного, який жорстоко побив 12-річного пасинка. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Подія сталась в одному із сіл Кам’янеччини.

Під час конфлікту з сином своєї співмешканки чоловік вхопив металевий прут та почав бити ним пасинка. Хлопець зміг вирватись та вибігти з будинку на вулицю. В цей час поруч проїжджав екіпаж патрульної поліції, до яких дитина звернулась по допомогу. Поліцейські одразу ж викликали медиків, які доставили хлопчика до лікарні.

При огляді лікарі виявили у нього чисельні переломи та забої різних частин тіла. Ступінь важкості завданих травм медики оцінили як тяжкі.

Чоловіка затримали, він перебуває під вартою. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.