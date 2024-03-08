Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Методика допиту малолітньої особи «Зелена кімната» носить лише рекомендаційний характер – Верховний Суд

Проведення такої слідчої дії щодо малолітньої особи без урахування методики допиту «Зелена кімната» не є порушенням вимог КПК.

Депутати пропонують не вводити військовий облік чоловіків, які виїхали за кордон, і дозволити вільний виїзд тим, хто постійно проживає чи навчається за кордоном

Народні депутати пропонують передбачити змінами до закону про мобілізацію заборону обмеження виїзду громадян, які на законних підставах проживають чи навчаються у вишах за кордоном.

Пропозиція надання хабаря може виражатися не лише у конкретній сумі грошей або чітко визначеному майні – ККС ВС

Та обставина, що вартість не була остаточно визначена на момент пропозиції хабаря і залежала від встановлення якості бурштину, не змінює характеру такої пропозиції і не свідчить про неясність обвинувачення.

Витяг з ЄРДР не може замінити постанову керівника органу прокуратури чи постанову керівника органу досудового розслідування про призначення прокурорів/слідчих – Верховний Суд

Суди першої і апеляційної інстанцій, не отримавши від сторони обвинувачення копії відповідної постанови про призначення групи слідчих, прийшли до висновку, що слідчі були належно уповноваженими з огляду на наявність окремих витягів з ЄРДР.

Завжди є законний шлях оскарження – Верховний Суд скасував виправдувальний вирок адвокату, який намагався повернути автомобіль і дав хабар

Верховний Суд вказав, що адвокат скористався можливістю подати слідчому клопотання про повернення автомобіля, а після відмови у його задоволенні – скаргу до слідчого судді на бездіяльність слідчого, і, хоча суддя відмовив, однак це не перешкоджало подальшим правовим діям.

  1. Суспільство
  2. / В Україні

Нехай ваша краса буде така ж чарівна: у МВС пояснили, як не треба вітати жінок з 8 березня

08:14, 8 березня 2024
МВС просить не акцентувати на красі жінок у привітаннях, а казати про рівноправ'я.
Нехай ваша краса буде така ж чарівна: у МВС пояснили, як не треба вітати жінок з 8 березня
Фото: МВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Міністерстві внутрішніх справ України випустили інформативні листівки про те, як потрібно вітати жінок зі святом 8 Березня, а від яких стереотипних побажань – відмовитися. 

У відомстві просять  не акцентувати на красі жінок у привітаннях, а казати про рівноправ'я. 

«Вітаємо вас зі святом краси та жіночності!» – теж відчуваєте в цьому побажанні образливий стереотип? Це був приклад того, як вітати жінок 8 березня не варто. А як правильно й коректно – пояснюємо на прикладах», – зазначили в МВС.

МВС публікує ще приклади, як НЕ треба вітати:

"Вітаємо наші милі! Нехай ваші очі завжди блищать як сяйво зірок, а ваша краса буде така ж чарівна, як і ви самі!", – наводять приклад в МВС.

Натомість краще у привітанні звернуть увагу на первісне значення свята – це рівність прав між чоловіками та жінками й висловити свої побажання так:

"Вітаємо, шановні колежанки! У Міжнародний день боротьби за права жінок хочемо вкотре сказати, що кожна з вас – надійна частина нашого підрозділу. Ваша професійність та підготовленість допомагає усім нам міцно тримати оборону та знищувати ворогів!"

Під час привітання у МВС радять не згадувати якості характеру та вроду, а натомість підкреслювати досягнення та важливість праці жінок.

"Дорогі колежанки, у День боротьби за права жінок, хочемо подякувати за внесок у роботу нашого підрозділу. Будьте певні, ми завжди підтримуємо вас на шляху професійного зростання!" – наводять у відомстві ще один позитивний приклад привітання.

Крім цього, під час привітання можна зазначити про те, що чимало жінок нині служить у ЗСУ

"Дорогі посестри, боронячи кордон, ви захищаєте мільйони людей у нашій країні. Дякуємо за вашу непохитність, сміливість та вірність Україні!" – додали ще один приклад в МВС.



Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео