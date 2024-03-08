Нехай ваша краса буде така ж чарівна: у МВС пояснили, як не треба вітати жінок з 8 березня

МВС просить не акцентувати на красі жінок у привітаннях, а казати про рівноправ'я.

Фото: МВС

У Міністерстві внутрішніх справ України випустили інформативні листівки про те, як потрібно вітати жінок зі святом 8 Березня, а від яких стереотипних побажань – відмовитися.

У відомстві просять не акцентувати на красі жінок у привітаннях, а казати про рівноправ'я.

«Вітаємо вас зі святом краси та жіночності!» – теж відчуваєте в цьому побажанні образливий стереотип? Це був приклад того, як вітати жінок 8 березня не варто. А як правильно й коректно – пояснюємо на прикладах», – зазначили в МВС.

МВС публікує ще приклади, як НЕ треба вітати:

"Вітаємо наші милі! Нехай ваші очі завжди блищать як сяйво зірок, а ваша краса буде така ж чарівна, як і ви самі!", – наводять приклад в МВС.

Натомість краще у привітанні звернуть увагу на первісне значення свята – це рівність прав між чоловіками та жінками й висловити свої побажання так:

"Вітаємо, шановні колежанки! У Міжнародний день боротьби за права жінок хочемо вкотре сказати, що кожна з вас – надійна частина нашого підрозділу. Ваша професійність та підготовленість допомагає усім нам міцно тримати оборону та знищувати ворогів!"

Під час привітання у МВС радять не згадувати якості характеру та вроду, а натомість підкреслювати досягнення та важливість праці жінок.

"Дорогі колежанки, у День боротьби за права жінок, хочемо подякувати за внесок у роботу нашого підрозділу. Будьте певні, ми завжди підтримуємо вас на шляху професійного зростання!" – наводять у відомстві ще один позитивний приклад привітання.

Крім цього, під час привітання можна зазначити про те, що чимало жінок нині служить у ЗСУ

"Дорогі посестри, боронячи кордон, ви захищаєте мільйони людей у нашій країні. Дякуємо за вашу непохитність, сміливість та вірність Україні!" – додали ще один приклад в МВС.









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