Увеличение количества ФЛП связано с уклонением от налогообложения и попытками обойти мобилизацию, — Данило Гетманцев

По его словам, экономика восстанавливается не такими темпами, как растет количество физлиц-предпринимателей.

В Украине наблюдается увеличение количества ФЛП. Это во многом связано с уклонением от налогообложения и попытками обойти мобилизацию. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в интервью «Укринформу».

«Мне, как провластному политику, легче было бы сказать, что экономика восстанавливается: смотрите, мол, какой рост… Экономика действительно восстанавливается, но, к сожалению, не такими темпами, как растет количество ФЛП», – отметил депутат.

Даниил Гетманцев рассказал, что провел на своем телеграмм-канале опрос, мнения участников которого разделились: половина респондентов считает, что речь идет об адаптации экономики, другая половина – что это построение схем по уклонению от налогообложения.

«Я, к сожалению, вынужден согласиться с последними. Ибо надлежащих предпосылок для существенного роста экономики нет. И увеличение количества ФЛП в значительной степени связано с оптимизацией налогов и попыткой обойти определенные мобилизационные процедуры – постановку на учет в ТЦК во время найма», – отметил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.