Аналитик разведки армии США подозревается в «сливе» секретной военной информации, в частности об Украине

Аналитик армии США был арестован и обвинен в продаже конфиденциальной военной тайны контакту Китая.

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Совместная операция Федеральной службы безопасности и контрразведки армии США привела к задержанию сержанта Корбейна Шульца, который оказался китайским шпионом, действовавшим в течение почти двух лет.

По информации BBC, за передачу конфиденциальной военной информации Шульцу было выплачено 42 тысячи долларов. Среди полученных документов также были те, что касались войны в Украине, а также данные по Тайваню.

В обвинении говорится, что он получил указание передать "оригиналы и эксклюзивные документы" своему контакту.

Разведывательные данные, которые он предоставил, включают информацию, связанную с войной России в Украине и "работоспособностью чувствительных военных систем США и их возможностями".

Он также содержал планы США по Тайваню на случай, если он подвергнется нападению.

Операцию по задержанию предателя провели в форте Кэмпбелл в штате Кентукки. Среди доказательств по делу фигурируют сообщения, которые сержант присылал контактному лицу от китайской разведки, в которых он выражал свои амбициозные мечты и планы.

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