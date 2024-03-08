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  1. В Україні

Проїхав по зустрічній смузі та на червоний сигнал світлофора: у Києві покарали зухвалого водія, відео

16:14, 8 березня 2024
Поліцейські виписали порушнику ПДР штраф.
Проїхав по зустрічній смузі та на червоний сигнал світлофора: у Києві покарали зухвалого водія, відео
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У Києві поліцейські оштрафували водія автомобіля Volkswagen, який здійснив рух по зустрічній смузі та проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора.

Як видно на відео, яке оприлюднила патрульна поліція Києва, водій порушив ПДР прямо на очах у співробітників поліції. Інспектори наздогнали й зупинили транспортний засіб. На порушника поліцейські винесли постанову та роз'яснили як не треба робити на дорозі.

У поліції нагадали, що червоний сигнал забороняє рух. На дорогах з двостороннім рухом, які мають щонайменше дві смуги для руху в одному напрямку, забороняється виїжджати на призначену для зустрічного руху частину дороги.

Раніше ми писали, що у Печерському районі Києва керманичка автомобіля Mazda на очках у поліції повернула ліворуч зі смуги, яка дозволяє рух лише прямо. За свої дії жінка була оштрафована.

Крім того, у Києві п’яний водій намагався втекти від поліції.

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