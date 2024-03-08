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  1. В Україні

Коли отримувач нецільової благодійної допомоги має подати декларацію про майновий стан: роз’яснення

22:40, 8 березня 2024
Благодійник – юридична особа зазначає відомості про надані суми нецільової благодійної допомоги у податковій звітності.
Коли отримувач нецільової благодійної допомоги має подати декларацію про майновий стан: роз’яснення
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Податкова служба у Харківській області повідомляє, коли отримувач нецільової благодійної допомоги має подати декларацію про майновий стан.

Зазначається, що відповідно до пп. 170.7.3 ПКУ не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами – юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 ПКУ, встановленого на 1 січня такого року (у 2024 році – 4240 грн).

Положення цього підпункту не поширюються на профспілкові виплати своїм членам, умови звільнення яких від оподаткування передбачені пп. 165.1.47 ПКУ.

Благодійник – юридична особа зазначає відомості про надані суми нецільової благодійної допомоги у податковій звітності.

У разі отримання нецільової благодійної допомоги від благодійника – фізичної чи юридичної особи платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням її суми, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір, установлений абзацом першим пп. 169.4.1 ПКУ (у 2024 році – 4240 грн).

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