€50 млрд від Євросоюзу: Україна отримає перші транші в березні та квітні

Єврокомісія остаточно доопрацьовує механізм підтримки України.

Україна отримає перший транш за програмою Ukraine Facility у розмірі 4,5 млрд євро уже в березні. Про це заявив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Водночас другий транш у розмірі 1,5 млрд євро надійде у квітні.

«Ми вже остаточно доопрацьовуємо механізм підтримки України, який називається Ukraine Facility», - зазначив Домбровскіс.

Ukraine Facility – це інструмент з підтримки економічного розвитку та відновлення України, в межах якого Київ отримуватиме фінансову допомогу протягом 4 років на 50 мільярдів євро.

Раніше ми писали, що ЄС остаточно схвалив програму підтримки України на 50 мільярдів євро.

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