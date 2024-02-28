ЄС остаточно схвалив програму підтримки України на 50 мільярдів євро

Очікуємо на перші кошти вже у березні, зазначив прем’єр Денис Шмигаль.

Рада Європейського Союзу остаточно схвалила середньостроковий перегляд бюджету до 2027 року, який передбачає також заснування механізму Ukraine Facility – чотирирічного плану допомоги на 50 мільярдів євро. Про це повідомили у Мінфіні.

Рішення Ради Євросоюзу є останнім кроком для затвердження змін до середньострокового бюджету ЄС. Вони набудуть чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС, що має статись протягом наступних кількох днів.

У Мінфіні нагадали, що Ukraine Facility – це інструмент з підтримки економічного розвитку та відновлення України, в межах якого Київ отримуватиме фінансову допомогу "на основі спільно узгоджених планів і пріоритетів" українського уряду та Єврокомісії.

Перші кошти очікуються у березні, зазначив прем'єр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україні потрібно близько $3 мільярдів зовнішнього фінансування щомісяця.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.