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  1. В Україні

Україні потрібно близько $3 мільярдів зовнішнього фінансування щомісяця, — Сергій Марченко

20:25, 28 лютого 2024
Глава Мінфіну зазначив, що фінансова підтримка країн G7 та ЄС сягає близько 63 млрд доларів з лютого 2022 року.
Україні потрібно близько $3 мільярдів зовнішнього фінансування щомісяця, — Сергій Марченко
Фото: УНІАН
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У 2024 році щомісячна потреба України у зовнішньому фінансуванні сягає близько 3 мільярдів доларів США. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко, йдеться у сайті відомства.

Він підкреслив важливе значення підтримки, яку надає G7 для забезпечення стабільності українського державного бюджету та відновлення економіки у 2023 році.

Починаючи з лютого 2022 року, фінансова допомога від країн G7 та ЄС склала приблизно 63 мільярди доларів.

"У 2023 році фінансова система України була стійкою, а економіка відновлювалась швидше, ніж очікувалося. Зважена політика Уряду України разом із послідовною підтримкою міжнародних партнерів мали вирішальну роль у наших досягненнях. Важливо зберегти цю тенденцію.  У 2024 році щомісячна потреба у зовнішньому фінансуванні сягає близько 3 млрд доларів США. Подальша ритмічна бюджетна допомога життєво необхідна для забезпечення соціальних видатків. Ми не можемо допустити затримку в залученні зовнішнього фінансування", — сказав Марченко.

У Мінфіні зауважили, що прийняли необхідні заходи для підтримки фінансової стійкості на початку 2024 року, враховуючи невизначеність щодо міжнародної допомоги. Ефективність цих рішень була визнана експертами МВФ під час останньої місії.

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