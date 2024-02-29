Окупанти зобов'язали всі навчальні заклади на ТОТ вивішувати свій «триколор», — Центр нацспротиву

Російські загарбники зобов’язали всі захоплені дитячі садки, школи, коледжі, технікуми та виші встановлювати прапор рф.

На тимчасово окупованих територіях загарбники зобов’язали всі навчальні заклади, зокрема й дитсадки, вивішувати російські прапори. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Повідомляється, що поки що встановлення прапора у навчальних закладах добровільно-примусове, й теоретично директор може відмовитися це робити, але з 1 вересня цей примус закріплено законодавчо.

"Центр національного спротиву зауважує, що всі ганчірки можуть зриватися вітром, горіти через порушення правил безпеки або висіти вверх ногами через незнання навіть самими росіянами своїх держсимволів", - йдеться в повідомленні.

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