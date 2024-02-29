Оккупанты обязали все учебные заведения на ВТО вывешивать свой «триколор», — Центр нацсопротивления

Российские захватчики обязали все захваченные детские сады, школы, колледжи, техникумы и вузы устанавливать флаг рф.

На временно оккупированных территориях захватчики обязали все учебные заведения, в том числе и детсады, вывешивать российские флаги. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Сообщается, что пока установка флага в учебных заведениях добровольно-принудительная, и теоретически директор может отказаться это делать, но с 1 сентября это принуждение закреплено законодательно.

"Центр национального сопротивления замечает, что все тряпки могут срываться ветром, гореть из-за нарушений правил безопасности или висеть вверх ногами по незнанию даже самими россиянами своих госсимволов", - говорится в сообщении.

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