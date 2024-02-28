Украине нужно около $3 миллиардов внешнего финансирования ежемесячно, — Сергей Марченко

В 2024 году ежемесячная потребность Украины во внешнем финансировании составляет около 3 миллиардов долларов США. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко, сообщается в сайте ведомства.
Он подчеркнул важное значение поддержки, предоставляемой G7 для обеспечения стабильности украинского государственного бюджета и восстановления экономики в 2023 году.
Начиная с февраля 2022 года финансовая помощь от стран G7 и ЕС составила примерно 63 миллиарда долларов.
"В 2023 году финансовая система Украины была устойчивой, а экономика восстанавливалась быстрее, чем ожидалось. Взвешенная политика правительства Украины вместе с последовательной поддержкой международных партнеров играла решающую роль в наших достижениях. Важно сохранить эту тенденцию. В 2024 году ежемесячная потребность во внешнем финансировании достигает близко 3 млрд долларов США. Дальнейшая ритмичная бюджетная помощь жизненно необходима для обеспечения социальных расходов. Мы не можем допустить задержку в привлечении внешнего финансирования", - сказал Марченко.
В Минфине отметили, что приняли необходимые меры для поддержания финансовой устойчивости в начале 2024 года, учитывая неопределенность международной помощи. Эффективность этих решений была признана экспертами МВФ на последней миссии.
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