Украине нужно около $3 миллиардов внешнего финансирования ежемесячно, — Сергей Марченко

Глава Минфина отметил, что финансовая поддержка стран G7 и ЕС составляет около 63 млрд долларов с февраля 2022 года.

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В 2024 году ежемесячная потребность Украины во внешнем финансировании составляет около 3 миллиардов долларов США. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко, сообщается в сайте ведомства.

Он подчеркнул важное значение поддержки, предоставляемой G7 для обеспечения стабильности украинского государственного бюджета и восстановления экономики в 2023 году.

Начиная с февраля 2022 года финансовая помощь от стран G7 и ЕС составила примерно 63 миллиарда долларов.

"В 2023 году финансовая система Украины была устойчивой, а экономика восстанавливалась быстрее, чем ожидалось. Взвешенная политика правительства Украины вместе с последовательной поддержкой международных партнеров играла решающую роль в наших достижениях. Важно сохранить эту тенденцию. В 2024 году ежемесячная потребность во внешнем финансировании достигает близко 3 млрд долларов США. Дальнейшая ритмичная бюджетная помощь жизненно необходима для обеспечения социальных расходов. Мы не можем допустить задержку в привлечении внешнего финансирования", - сказал Марченко.

В Минфине отметили, что приняли необходимые меры для поддержания финансовой устойчивости в начале 2024 года, учитывая неопределенность международной помощи. Эффективность этих решений была признана экспертами МВФ на последней миссии.

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