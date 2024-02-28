ЕС окончательно одобрил программу поддержки Украины на 50 миллиардов евро

Ожидаем первые средства уже в марте, отметил премьер Денис Шмыгаль.

Совет Европейского Союза окончательно одобрил среднесрочный пересмотр бюджета до 2027 года, предусматривающий также создание механизма Ukraine Facility – четырехлетнего плана помощи на 50 миллиардов евро. Об этом сообщили в Минфине.

Решение Совета Евросоюза является последним шагом для утверждения изменений в среднесрочный бюджет ЕС. Они вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, которое должно произойти в течение нескольких дней.

В Минфине напомнили, что Ukraine Facility – это инструмент поддержки экономического развития и восстановления Украины, в рамках которого Киев будет получать финансовую помощь "на основе совместно согласованных планов и приоритетов" украинского правительства и Еврокомиссии.

Первые средства ожидаются в марте, отметил премьер Денис Шмыгаль.

Напомним, что министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украине нужно около $3 миллиардов внешнего финансирования ежемесячно.

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