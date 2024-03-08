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  1. В Украине

ГБР разоблачило судью, который по заказу фсб собирал данные о своих коллегах

17:00, 8 марта 2024
О подозрении сообщили судье, который из закрытых судейских групп в мессенджерах собирал информацию о коллегах и военнослужащих.
ГБР разоблачило судью, который по заказу фсб собирал данные о своих коллегах
Источник фото: dole777 / Unsplash
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В Государственном бюро расследований продолжают системную работу по разоблачению и привлечению к ответственности предателей и коллаборантов, которые после российского полномасштабного вторжения в Украину добровольно пошли на сотрудничество с оккупантами.

Там, там отметили, что на этой неделе по материалам расследований ГБР на рассмотрение суда переданы обвинения в отношении 6 человек, в том числе трех судей.

Сотрудники ГБР сообщили, что разоблачили и сообщили о подозрении судьи, который по заказу фсб рф собирал и передавал конфиденциальную информацию о своих коллегах и военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

«Судья Брянковского районного суда Луганской области получил доступ к закрытым судейским группам в различных мессенджерах. Там он собирал личные данные украинских судей, как фотографии, номера телефонов, электронные почтовые ящики, должности и другие учредительные данные», - пишут в ГБР.

Как отметили в Госбюро, особое внимание мужчина уделял судьям с проукраинской позицией. Также, пишут в ГБР, он разведывал данные об украинских военных и их родственниках, которые находились в плену рф. Затем эти данные спецслужбы россиян использовали при допросе пленных.

С 2014 года судья скрывается на территории страны-агрессора, отмечают в Бюро.

Ему сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на пожизненный срок с конфискацией имущества.

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