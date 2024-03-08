Макрон хочет сделать аборты правом на уровне ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал женщинам добиваться права на аборт.

Источник фото: punchng.com

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своей речи к Международному дню женщин 8 марта выразил обещание добиваться права на аборт, которое недавно было закреплено в Конституции страны, а также в Хартии прав человека ЕС и во всем мире. Об этом сообщает Reuters.

Макрон выступал перед зданием французского Министерства юстиции, где заявил, что Франция становится первой страной в мире, чья конституция четко защищает право на аборт в любых обстоятельствах. "Мы не успокоимся, пока это обещание не будет выполнено во всем мире... Сегодня не конец истории. Это начало борьбы", - добавил он.

Макрон выразил обеспокоенность относительно усилий по ограничению прав женщин в некоторых европейских государствах и выразил желание вписать гарантированную свободу делать аборт в Хартию основных прав Европейского Союза.

На прошлой неделе французские депутаты и сенаторы с большим перевесом проголосовали за закрепление в конституции положения о праве женщины на аборт. Это положение вступит в силу во Франции в ближайшее время после публикации в официальном вестнике.

Во Франции аборты декриминализировали еще в 1975 году. Однако решение Верховного суда США в 2022 году, которое отменило федеральные гарантии осуществления абортов, стимулировало президента Макрона закрепить соответствующее право во французской конституции.

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