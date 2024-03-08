На Харківщині викрили контрабанду алкоголю на понад 3 млн гривень

Прикордонники зупинили контрабанду алкоголю, вилучивши 18 тисяч літрів спирту.

Державна прикордонна служба України повідомила про викриття багатомільйонних оборудок з алкогольним контрафактом. На Харківщині прикордонники разом зі співробітниками БЕБ завадили діяльності трьох цехів, які незаконно виготовляли горілчані вироби.

У ході обшуків правоохоронці вилучили понад 18 тисяч літрів спирту, майже 6 тисяч літрів коньяку та горілчаних напоїв у пластикових бутлях та тетрапаках. Орієнтовна вартість вилученого алкоголю становить понад 3 мільйони гривень.

Слідчі дії продовжуються, з'ясовується коло осіб, причетних до виготовлення контрафактної продукції. На вироби накладено арешт, а фігурантам загрожує кримінальна відповідальність.

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