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США готовились к ядерному удару россии по Украине в конце 2022 года — СМИ

12:40, 9 марта 2024
С конца лета до осени 2022 года Совет национальной безопасности США созвал ряд заседаний, чтобы ввести планы на случай очень четких признаков того, что россияне собираются атаковать Украину ядерным оружием.
США готовились к ядерному удару россии по Украине в конце 2022 года — СМИ
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В конце 2022 года Соединенные Штаты Америки тщательно готовились к тому, что россия потенциально может ударить по Украине ядерным оружием. Об этом заявили два высокопоставленных представителя администрации США, утверждает CNN.

Чиновники отметили, что администрация Байдена была очень озабочена тем, что россия может использовать тактическое или боевое ядерное оружие. При этом издание указывает на беспрецедентный уровень планирования на случай «непредвиденных обстоятельств».

В CNN отмечают, что к выводу о риске ядерного удара «привел не один показатель, а совокупность событий, анализа и, что особенно важно, весьма чувствительных новых разведывательных данных».

Издание пишет, что с конца лета до осени 2022 года Совет национальной безопасности США созвал серию заседаний, чтобы разработать планы действий на случай появления очень четких признаков того, что россияне собираются атаковать с применением ядерного оружия.

Также указывается, что западные спецслужбы получили данные о том, что между российскими официальными лицами велись переговоры, в которых открыто обсуждался ядерный удар.

Однако США ни разу не получали данных от разведки, указывающих на то, что россия делает шаги по мобилизации своих ядерных сил для проведения такой атаки, добавляет CNN.

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