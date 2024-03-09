Илон Маск представит видеохостинг, который станет конкурентом YouTube и Twitch

Американский миллиардер Илон Маск также хочет превзойти мессенджер для безопасного обмена сообщениями Signal.

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Корпорация Twitter, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску, на следующей неделе планирует развернуть новый сервис для видеохостинга для смарт-телевизоров Amazon и Samsung, передает Fortune.

Маск рассчитывает привлечь аудиторию, чтобы она просматривала видеоролики именно на его платформе, тем самым став конкурентной компанией для YouTube.

По словам одного из представителей компании, являющегося специалистом в сфере социальных медиа, интерфейс новой программы для просмотра видео будет похож на платформу YouTube для телевизоров.

Также Илон Маск своим новым сервисом планирует конкурировать с сервисом для онлайн-трансляций Twitch и мессенджером для обмена сообщениями Signal.

Ранее сообщалось, что соцсеть Маска X может убрать просмотр количества лайков и репостов под публикациями.

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