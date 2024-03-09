В Пакистане студента приговорили к смертной казни из-за сообщения в WhatsApp

22-летнего парня обвинили с богохульстве.

Фото: daryo.uz

В Пакистане суд приговорил студента к смертной казни из-за сообщения в мессенджере Whatsapp. Его обвинили с богохульстве, передает BBC.

Суд в провинции Пенджаб заявил, что 22-летний парень отправил «кощунственные фото и видео» в Whatsapp якобы с намерением оскорбить религиозные чувства мусульман.

В решении суда сказано, что студента приговорили к смертной казни за подготовку фотографий и видео, которые содержали унизительные слова о пророке Мухаммеде и его женах.

В рамках этого дела пожизненный строк получил 17-летний парень. Он распространял фото и видео.

Оба отрицают свою вину. Их адвокаты заявили, что дело сфальсифицировано, а отец 22-летнего парня сообщил, что будет подаать апелляцию в Верховный суд Лахора.

Издание отмечает, что богохульство в Пакистане карается смертью. Некоторых людей линчевали еще до того, как их дела были переданы в суд.

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