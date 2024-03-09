У Пакистані студента засудили до смертної кари через повідомлення у WhatsApp

22-річного хлопця звинуватили у богохульстві.

Фото: daryo.uz

У Пакистані засудили до страти студента через повідомлення в месенджері Whatsapp. Його звинуватили у богохульстві, передає ВВС.

Суд у провінції Пенджаб заявив, що 22-річний хлопець відправив «блюзнірські фото та відео» у Whatsapp нібито з наміром образити релігійні почуття мусульман.

У рішенні суду сказано, що студента засудили до смертної кари за підготовку фотографій та відео, які містили принизливі слова про пророка Мухаммеда та його дружин.

У рамках цієї справи довічний строк отримав 17-річний хлопець. Він розповсюджував фото та відео.

Обидва заперечують свою провину. Їхні адвокати заявили, що справа сфальсифікована, а батько 22-річного хлопця повідомив, що подаватиме апеляцію до Верховного суду Лахора.

Видання зазначає, що богохульство в Пакистані карається смертю. Деяких людей лінчували ще до того, як їхні справи було передано до суду.

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