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  1. У світі

Конгрес США розгляне пакет допомоги Україні не раніше квітня — ЗМІ

11:24, 9 березня 2024
До 22 березня конгресмени займатимуться лише питаннями бюджету США, а наприкінці березня у них заплановано канікули.
Конгрес США розгляне пакет допомоги Україні не раніше квітня — ЗМІ
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Як раніше повідомлялося, речник Палати представників США Майк Джонсон та голови ключових комітетів працюють над альтернативним пакетом допомоги для України. Він передбачає використання конфіскованих російських коштів як заставу та надання кредитів.

За даними NBC News, плани знаходяться на попередній стадії та ще далекі від остаточного формування.

Видання стверджує, що подальше очікування може відсунути ухвалення пакету допомоги для України на квітень. До того ж до 22 березня конгресмени займатимуться питаннями бюджету США і до питання України приступати не планують.

Крім того, наприкінці березня у Конгресі будуть двотижневі канікули.

Раніше спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон повідомляв, що законопроект про додаткове фінансування Україні буде розглянуто тільки після того, як буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.

Нагададаємо, 8 березня Конгрес США схвалив пакет законопроектів для запобігання шатдауну. Законодавці США також ведуть переговори щодо другого пакету з шести законопроєктів, включаючи фінансування американських військових, щоб забезпечити повне фінансування всіх федеральних агентств до 22 березня.

Ще ми писали, що демократи Палати представників США не підтримуватимуть альтернативного законопроекту з допомогою Україні, який пропонують республіканці.

Також відомо, що Палата представників США може провести голосування за пакет фінансової допомоги Україні наприкінці березня, або у квітні 2024 року. 

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