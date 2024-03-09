Конгрес США схвалив пакет законопроектів для запобігання шатдауну

У США схвалили пакет законопроектів про витрати на суму 460 мільярдів доларів, щоб уникнути закриття багатьох ключових державних установ країни.

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У п’ятницю, 8 березня, Сенат Конгресу США прийняв пакет законопроектів, які передбачають виділення коштів на роботу деяких федеральних відомств до 30 вересня — кінця фінансового року 2024 року, передає газета The Hill.

Пакет був підтриманий 75 членами верхньої палати Конгресу, а 22 - висловилися проти. На початку цього тижня документ ухвалила Палата представників Конгресу США.

Тепер документи направлять на підпис президенту США Джо Байдену. Це дозволить уникнути часткового призупинення роботи федерального уряду (шатдауну) через припинення фінансування.

Пакет законопроектів передбачає фінансування деяких відомств на суму понад 460 мільярдів доларів.

Законодавці США також ведуть переговори щодо другого пакету з шести законопроєктів, включаючи фінансування американських військових, щоб забезпечити повне фінансування всіх федеральних агентств до 22 березня.

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