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  1. В мире

Конгресс США одобрил пакет законопроектов для предотвращения шатдауна

09:30, 9 марта 2024
В США одобрили пакет законопроектов о расходах на сумму 460 миллиардов долларов, чтобы предотвратить закрытие многих ключевых государственных учреждений страны.
Конгресс США одобрил пакет законопроектов для предотвращения шатдауна
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В пятницу, 8 марта, Сенат Конгресса США принял пакет законопроектов, предусматривающих выделение средств на работу некоторых федеральных ведомств до 30 сентября - конца 2024 финансового года, передает газета The Hill.

Пакет был поддержан 75 членами верхней палаты Конгресса, а 22 – высказались против. В начале этой недели документ приняла Палата представителей Конгресса США.

Теперь документы будут направлены на подпись президенту США Джо Байдену. Это позволит избежать частичного приостановления работы федерального правительства (шатдауна) из-за прекращения финансирования.  

Пакет законопроектов предусматривает финансирование некоторых ведомств на сумму более 460 миллиардов долларов.

Законодатели США также ведут переговоры по второму пакету из шести законопроектов, включая финансирование американских военных, чтобы обеспечить полное финансирование всех федеральных агентств до 22 марта.

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