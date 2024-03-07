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Считать срок в 36 месяцев для увольнения с военной службы тех, кто на фронте, и тех, кто выполняет задания в тылу, предлагают по-разному

Есть большая разница, когда лицо находится на передовой, где продолжаются активные боевые действия, и когда лицо находится при выполнении задач, но в тылу, поэтому срок в 36 месяцев для увольнения со службы предлагают считать по-разному.

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Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ

6 березня о 19.00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Розгляд законопроекту про посилення мобілізації. Як зміняться мобілізаційні заходи та хто точно піде служити? Чому взялися за переогляд осіб з інвалідністю?».

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Палата представителей США одобрила пакет законопроектов во избежание шатдауна

09:46, 7 марта 2024
Теперь документ должен быть принят Сенатом до 8 марта, до полуночи, когда истекает временное финансирование нескольких ведомств.
Палата представителей США одобрила пакет законопроектов во избежание шатдауна
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Палата представителей Соединенных Штатов Америки одобрила пакет из шести законопроектов о расходах на $460 млрд. Об этом сообщает The Hill.

Теперь документ должен быть принят Сенатом до 8 марта, до полуночи, когда истекает временное финансирование нескольких ведомств.

Законодательство, финансирующее множество программ и ведомств до конца 2024 финансового года примерно для четверти финансирования федеральных агентств, прошло в Палате представителей 339 голосами против 85, где его поддержали 207 демократов и 132 республиканца.

Пакет предусматривает выделение более 450 миллиардов долларов на финансирование министерств по делам ветеранов, сельского хозяйства, внутренних дел, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства, юстиции, торговли и энергетики.

Лидер большинства Сената Чак Шумер заявил, что голосование состоится на этой неделе, чтобы Конгресс мог профинансировать соответствующие ведомства «с запасом времени в пятничный дедлайн».

Остальные шесть законопроектов о государственном финансировании, которые финансируют министерства обороны, внутренней безопасности и здравоохранения и социальных служб, должны быть приняты 22 марта, и главные распорядители бюджетных средств говорят, что проголосовать за них будет труднее из-за разногласий между демократами и республиканцами.

Раньше мы писали, когда Палата представителей США может проголосовать за помощь Украине.

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