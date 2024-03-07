В Нидерландах трудоустроенных украинских беженцев обяжут платить по €350

Украинским беженцам придется платить личный взнос.

Беженцы из Украины, которые находятся и работают в Нидерландах, будут платить по €350 в качестве личного взноса. Об этом сообщает NOS.

«Трудоустроенные украинские беженцы вскоре должны будут платить около 350 евро личных взносов. Это составляет €105 за воду, газ и электричество и €242 для людей, получающих питание по месту жительства», - говорится в сообщении.

Государственный секретарь Эрик ван дер Бург написал Палате представителей, что он выбирает «понятную модель» по оплате услуг, поскольку правила должны применяться одинаково.

Отмечается, что в ходе дебатов обсуждался вопрос, должны ли украинцы платить за аренду. Пока государственный секретарь хочет проверить, можно ли взимать плату за аренду «гибкого» жилья и затем начать это тестировать.

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