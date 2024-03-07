У Нідерландах працевлаштованих українських біженців зобов'яжуть сплачувати по €350

Українським біженцями доведеться сплачувати особистий внесок.

Біженці з України, які перебувають та працюють у Нідерландах, сплачуватимуть по €350 як особистий внесок. Про це повідомляє NOS.

«Працевлаштовані українські біженці незабаром повинні будуть платити майже €350 особистих внесків. Це становить €105 за воду, газ та електрику та €242 для людей, які отримують харчування за місцем проживання», - йдеться у повідомленні.

Державний секретар Ерік ван дер Бург написав Палаті представників, що він обирає «зрозумілу модель» щодо сплати послуг, оскільки правила мають застосовуватися однаково.

Зазначається, що у ході дебатів обговорювалося питання про те, чи мають українці платити за оренду. Наразі державний секретар хоче перевірити, чи можна стягувати плату за оренду «гнучкого» житла і потім почати це тестувати.

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