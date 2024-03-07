Соцмережа Маска X може прибрати перегляд кількості лайків та репостів під публікаціями

Ілон Маск переконаний, що ця інформація може візуально «захаращувати» вміст платформи.

Ілон Маск заявив, що його соціальна мережа X розглядає можливість прибрати перегляд кількості лайків і репостів, які відображаються в кожній публікації. Про це повідомляє агентство Reuters.

За його словами, ця інформація може візуально «захаращувати» вміст платформи.

Крім того, соцмережа Маска незабаром може отримати схвалення на ліцензію на переказ грошей у Нью-Йорку. Це на крок наблизить платформу до надання платіжних функцій.

X може отримати ліцензію в Каліфорнії протягом наступного місяця, тоді як отримання дозволу в Нью-Йорку може бути «через кілька місяців».

Раніше ми писали, що соцмережа Маска X буде розміщувати рекламу лише біля «обраних» акаунтів.

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