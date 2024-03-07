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У Філадельфії сталась стрілянина на автобусній зупинці: поранені вісім школярів, один із них у критичному стані, відео

08:36, 7 березня 2024
Троє озброєних чоловіків підійшли до автобуса та вистрілили щонайменше 30 разів, їх розшукують.
У Філадельфії сталась стрілянина на автобусній зупинці: поранені вісім школярів, один із них у критичному стані, відео
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У місті Філадельфія в США сталась стрілянина на автобусній зупинці. Постраждали вісім школярів, один із них знаходиться у критичному стані. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на поліцію.

Як стало відомо, троє озброєних чоловіків підійшли до автобуса та вистрілили щонайменше 30 разів. Потім нападники зникли з місця події, їх розшукують.

Комісар поліції міста Кевін Бетел розповів, що учні Північно-східної середньої школи у віці від 15 до 17 років чекали на автобус близько 15:00, коли троє людей вийшли з автомобіля і зробили понад 30 пострілів. Нападники були в масках, потім вони сіли у свій темно-синій Hyundai Sonata і зникли з місця злочину.

На службу 911 надійшло безліч дзвінків на службу з приводу масової стрілянини на шосе біля початкової школи Кроссан на північному сході Філадельфії. Водночас були повідомлення про обстріл ще двох автобусів у місті (маршрути 18 та 67), але про травми пасажирів чи водіїв не йшлося.

Внаслідок першої події один із восьми постраждалих підлітків отримав 9 вогнепальних поранень і перебуває у тяжкому стані. Стан решти шістьох хлопців та однієї дівчини стабільний. Поранених підлітків було доправлено до Медичного центру Ейнштейна та лікарні Джефферсона Торресдейла.

Поліція опублікувала відео з камери спостереження. Правоохоронці кажуть, що вікна автомобіля, на якому зникли нападники, були затемнені, а номерний знак невідомий. Вони звернулися до громадськості за допомогою у встановленні осіб підозрюваних, але застерегли від наближення до них.

Подія трапилася 6 березня й стала четвертою в цьому районі стріляниною за останній тиждень.

Після цих випадків місцева влада заявила, що посилить моніторинг камер відеоспостереження і шукатиме способи, які дозволяють людям конфіденційно та безпечно повідомляти про потенційні проблеми.

 

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