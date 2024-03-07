Білий дім зважує щодо можливості залучити 200 млн доларів армії США для термінової підтримки України, — ЗМІ

Кошти можуть використати для оплати критично важливої ​​зброї, боєприпасів та іншого обладнання, оскільки Україна стикається з дефіцитом артилерії і снарядів.

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість залучити приблизно $200 мільйонів з фінансування власної армії для термінової допомоги Україні. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на джерела.

Кошти можуть використати для оплати критично важливої ​​зброї, боєприпасів та іншого обладнання, оскільки Україна стикається з дефіцитом артилерії і снарядів до неї, тоді як окупанти повільно просуваються на фронті.

Видання зазначає, що дебати щодо використання невеликої кількості резервів Пентагону демонструють зусилля Білого дому знайти будь-яку можливу допомогу для України, поки законопроєкт про виділення $61 мільярда затримався в Конгресі.

За даними одного з джерел, остаточне рішення ще не схвалили.

Міністерство оборони США регулярно закликає Конгрес якнайшвидше ухвалити законопроєкт з $61 мільярдом для України. Пентагон вважає, що це єдиний спосіб повністю задовольнити потреби ЗСУ на полі бою.

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