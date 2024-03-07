Дональд Трамп викликав Джо Байдена на дебати перед виборами президента у листопаді

Протягом виборчої кампанії Трамп ухилився від п'яти дебатів зі своїми політичними опонентами.

Колишній президент США Дональд Трамп викликав чинного президента Джо Байдена на дебати перед виборами в листопаді. Про це повідомляє Bloomberg.

«Для блага нашої країни важливо, щоб ми з Джо Байденом обговорювали питання, які є життєво важливими для США та її громадян. Я закликаю до проведення дебатів будь-коли, будь-де, будь-як», — зазначив Трамп.

Видання додає, що протягом виборчої кампанії Трамп ухилився від п'яти дебатів зі своїми політичними опонентами. Він не брав участь у схожих заходах, що спричинило критику з боку колишнього кандидата Кріса Крісті, який у своїй рекламі назвав Трампа «куркою та невдахою».

Під час кампанії 77-річний Трамп критикував Байдена за словесні помилки та спотикання під час ходьби. Хоча сам колишній президент також не застрахований від помилок під час виступів: нещодавно він переплутав Гейлі та колишнього спікера Палати представників Ненсі Пелосі, додає Bloomberg.

«Я знаю, що Дональд Трамп бажає уваги та намагається розширити свою популярність поза базою MAGA, - заявив речник кампанії Байдена Майкл Тайлер: - Якщо він так прагне бачити президента Байдена в прайм-тайм, йому не треба чекати! Він може приєднатися до десятків мільйонів американців, які завтра ввечері налаштуються на перегляд State of the Union».

Раніше ми писали, що у «супервівторок» президент США Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп здобули перемоги у праймеріз від своїх партій.

Додамо, що Ніккі Хейлі відмовилася від перегонів за пост президента США.

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