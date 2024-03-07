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Дональд Трамп вызвал Джо Байдена на дебаты перед выборами президента в ноябре

08:12, 7 марта 2024
В ходе избирательной кампании Трамп уклонился от пяти дебатов со своими политическими оппонентами.
Дональд Трамп вызвал Джо Байдена на дебаты перед выборами президента в ноябре
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Бывший президент США Дональд Трамп вызвал действующего президента Джо Байдена на прения перед выборами в ноябре. Об этом сообщает Bloomberg.

«Для блага нашей страны важно, чтобы мы с Джо Байденом обсуждали вопросы, которые жизненно важны для США и ее граждан. Я призываю к проведению дебатов в любое время, где бы то ни было», — отметил Трамп.

Издание добавляет, что в течение избирательной кампании Трамп уклонился от пяти прений со своими политическими оппонентами. Он не участвовал в подобных мероприятиях, что привело к критике со стороны бывшего кандидата Криса Кристи, который в своей рекламе назвал Трампа «курицей и неудачником».

Во время кампании 77-летний Трамп критиковал Байдена за словесные ошибки и преткновения во время ходьбы. Хотя сам бывший президент также не застрахован от ошибок во время выступлений: недавно он перепутал Гейли и бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, добавляет Bloomberg.

«Я знаю, что Дональд Трамп желает внимания и пытается расширить свою популярность вне базы MAGA, – заявил спикер кампании Байдена Майкл Тайлер: – Если он так стремится видеть президента Байдена в прайм-тайм, ему не нужно ждать! Он может присоединиться к десяткам миллионов американцев, которые завтра вечером настроятся на просмотр State of the Union».

Ранее мы писали, что во «супервторник» президент США Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп одержали победы в праймериз от своих партий.

Добавим, что Никки Хейли отказалась от гонки за пост президента США.

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