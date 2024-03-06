Вибори у США: Трамп і Байден перемогли на праймеріз

Трамп і Байден завершили «супервівторок» із більш ніж половиною делегатів, необхідних для висування від своєї партії.

Джерело фото: pravda.com.ua

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У «супервівторок», 5 березня, коли відбувалося голосування у 15 штатах, президент США Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп здобули перемоги у праймеріз від своїх партій, повідомляє NBC News.

Так, Трамп переміг за результатами голосування у 12 штатах: Каліфорнія, Північна Кароліна, Вірджинія, Теннессі, Оклахома, Техас, Арканзас, Мен, Алабама, Массачусетс, Колорадо і Міннесота.

Тим часом Байден здобув перемогу в Каліфорнії, Айові, Вірджинії, Північній Кароліні, Вермонті, Оклахомі, Теннессі, Массачусетсі, Мені, Арканзасі, Техасі, Алабамі, Колорадо та Міннесоті.

Єдина конкурентка Трампа за номінацію від республіканців, Ніккі Гейлі, виграла лише в штаті Вермонт.

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