Вибори у США: Трамп і Байден перемогли на праймеріз

У «супервівторок», 5 березня, коли відбувалося голосування у 15 штатах, президент США Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп здобули перемоги у праймеріз від своїх партій, повідомляє NBC News.
Так, Трамп переміг за результатами голосування у 12 штатах: Каліфорнія, Північна Кароліна, Вірджинія, Теннессі, Оклахома, Техас, Арканзас, Мен, Алабама, Массачусетс, Колорадо і Міннесота.
Тим часом Байден здобув перемогу в Каліфорнії, Айові, Вірджинії, Північній Кароліні, Вермонті, Оклахомі, Теннессі, Массачусетсі, Мені, Арканзасі, Техасі, Алабамі, Колорадо та Міннесоті.
Єдина конкурентка Трампа за номінацію від республіканців, Ніккі Гейлі, виграла лише в штаті Вермонт.
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