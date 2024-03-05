У питанні повернення українців з-за кордону не йдеться про адміністративні заходи, — Денис Шмигаль

В Кабміні говорять лише про стимули для повернення на Батьківщину.

У питанні повернення українців з-за кордону не йдеться про адміністративні заходи, а виключно про стимули. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Йдеться не про адміністративні заходи, а виключно про стимули. Більше безпеки, більше умов для життя, більше можливостей самореалізації.

На це працюють програми всередині країни. Такі як єВідновлення, єОселя, гранти і доступні кредити для старту власного бізнесу», — заявив прем’єр на засіданні уряду.

Шмигаль зазначив, що уряд виділив з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 9,3 млрд грн для Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Черкаської та Чернігівської областей.

На ці кошти будуть відремонтовані житлові будинки, школи, лікарні, об’єкти критичної інфраструктури.

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