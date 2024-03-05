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  1. Суспільство

Стала відома причина масштабного збою у Facebook та Instagram: у Meta просять вибачення

20:19, 5 березня 2024
Збій роботи соціальних мереж стався через технічну проблему.
Стала відома причина масштабного збою у Facebook та Instagram: у Meta просять вибачення
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Як повідомлялося, ввечері 5 березня у Facebook та Instagram стався збій.

Збій роботи соціальних мереж стався через технічну проблему. Про це заявив речник компанії Meta Енді Стоун.

«Раніше сьогодні через технічну проблему у людей виникли труднощі з доступом до деяких наших послуг», - йдеться в заяві.

За його словами, компанія вирішила цю проблему якнайшвидше для всіх, кого вона торкнулася.

«Просимо вибачення за завдані незручності», - додав Стоун.

Додамо, що засновник месенджера Telegram Павло Дуров прокоментував масштабний збій у роботі сервісів Meta.

За його словами, мільйони людей реєструвалися та ділилися контентом у месенджері за останню годину, поки Facebook та Instagram не працювали.

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