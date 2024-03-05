«Telegram надійніший за ці сервіси», — Павло Дуров прокоментував масштабний збій у роботі Facebook та Instagram

За словами засновника Telegram , мільйони людей реєструвалися та ділилися контентом у месенджері за останню годину, поки Facebook та Instagram не працювали.

Як повідомлялося, ввечері 5 березня у Facebook та Instagram стався збій. Користувачі повідомляють про проблеми з входом у соцмережі.

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров прокоментував масштабний збій у роботі сервісів Meta.

За його словами, мільйони людей реєструвалися та ділилися контентом у месенджері за останню годину, поки Facebook та Instagram не працювали.

«Цікаво, що Telegram надійніший за ці сервіси, незважаючи на те, що витрачає в рази менше на інфраструктуру на одного користувача.

У нас також приблизно в 1000 разів (!) менше штатних працівників, ніж у Meta, але нам вдається запускати нові функції та інновації швидше.

Протягом 2023 року Telegram був недоступний лише 9 хвилин із 525 600 хвилин за рік. Це 99,9983% часу безвідмовної роботи», — зазначив Дуров.

Раніше ми писали, що протягом дня користувачі спостерігають перебої у роботі месенджера Telegram.

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