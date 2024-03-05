Масштабний збій зачепив і Telegram: повідомляють про проблеми в роботі месенджера

Користувачі спостерігають перебої у роботі месенджера.

Як повідомлялося, ввечері 5 березня у Facebook та Instagram стався збій. Користувачі повідомляють про проблеми з входом у соцмережі.

З'ясувалося, що масштабний збій зачепив і Telegram.

За оприлюдненими даними платформи DownDetector, яка відстежує відключення онлайн, протягом дня користувачі спостерігають перебої у роботі месенджера.

Раніше ми писали, що у Червоному морі пошкодили три кабелі, які забезпечували глобальний інтернет і комунікації.

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