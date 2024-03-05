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  1. У світі

У Червоному морі пошкодили кабелі глобального інтернету: звʼязок між Європою, Азією та Африкою «упав» на 25%

13:49, 5 березня 2024
Критично пошкоджено чотири підводні телекомунікаційні кабелі з 15, у водах, що знаходяться під юрисдикцією Ємену.
У Червоному морі пошкодили кабелі глобального інтернету: звʼязок між Європою, Азією та Африкою «упав» на 25%
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У Червоному морі пошкодили три кабелі, які забезпечували глобальний інтернет і комунікації. Про це повідомляє Sky News.

Пошкодження торкнулися 25% трафіку, що проходить через Червоне море лініями, які забезпечують передачу даних в Африку, Азію і на Близький Схід.

Критично пошкоджено чотири підводні телекомунікаційні кабелі з 15, у водах, що знаходяться під юрисдикцією Ємену. Про це повідомляє гонконгська компанія HGC Global Communications.

Компанія Seacom, що обслуговує Джібуті, заявила, що «початкове тестування показало, що зачеплений сегмент перебуває в межах морської юрисдикції Ємену в південній частині Червоного моря».

Компанія заявила, що перенаправляє трафік, який їй вдалося змінити, хоча деякі послуги не працюють.

Компанія Tata Communications, що входить до складу індійського конгломерату і володіє лінією Seacom-TGN-Gulf, заявила, що після вимкнення лінії вона «негайно почала вживати відповідних заходів для виправлення ситуації».

Хусити заперечують, що саботували прокладання кабелів за маршрутом, який називають найважливішим для передачі даних з Азії до Європи. При цьому вони звинуватили в інциденті військові операції Великої Британії та США, не надавши доказів.

Раніше стало відомо, що хусити планують пошкодити мережу інтернет-кабелів, прокладених по дну Червоного моря.

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