У Червоному морі пошкодили кабелі глобального інтернету: звʼязок між Європою, Азією та Африкою «упав» на 25%

Критично пошкоджено чотири підводні телекомунікаційні кабелі з 15, у водах, що знаходяться під юрисдикцією Ємену.

У Червоному морі пошкодили три кабелі, які забезпечували глобальний інтернет і комунікації. Про це повідомляє Sky News.

Пошкодження торкнулися 25% трафіку, що проходить через Червоне море лініями, які забезпечують передачу даних в Африку, Азію і на Близький Схід.

Критично пошкоджено чотири підводні телекомунікаційні кабелі з 15, у водах, що знаходяться під юрисдикцією Ємену. Про це повідомляє гонконгська компанія HGC Global Communications.

Компанія Seacom, що обслуговує Джібуті, заявила, що «початкове тестування показало, що зачеплений сегмент перебуває в межах морської юрисдикції Ємену в південній частині Червоного моря».

Компанія заявила, що перенаправляє трафік, який їй вдалося змінити, хоча деякі послуги не працюють.

Компанія Tata Communications, що входить до складу індійського конгломерату і володіє лінією Seacom-TGN-Gulf, заявила, що після вимкнення лінії вона «негайно почала вживати відповідних заходів для виправлення ситуації».

Хусити заперечують, що саботували прокладання кабелів за маршрутом, який називають найважливішим для передачі даних з Азії до Європи. При цьому вони звинуватили в інциденті військові операції Великої Британії та США, не надавши доказів.

Раніше стало відомо, що хусити планують пошкодити мережу інтернет-кабелів, прокладених по дну Червоного моря.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.