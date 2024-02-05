Хусити планують пошкодити мережу інтернет-кабелів, прокладених по дну Червоного моря, — ЗМІ

Підраховано, що через Червоне море проходить близько 17% світового інтернет-трафіку по оптоволоконних трубах.

Хусити планують пошкодити мережу підводних кабелів у Червоному морі, які критично важливі для функціонування західного інтернету і передачі фінансових даних. Про це повідомляє The Guardian.

Це викликає занепокоєння у телекомунікаційних компаній Ємену.

Як пише видання, попередження з'явилося після того, як пов'язаний з хуситами Telegram-канал опублікував карту кабелів, прокладених по дну Червоного моря.

Зображення супроводжувалося повідомленням: «Існують карти міжнародних кабелів, що з'єднують усі регіони світу через море. Схоже, що Ємен знаходиться в стратегічному місці, оскільки поруч з ним проходять інтернет-лінії, які з'єднують цілі континенти, а не тільки країни».

Yemen Telecom заявив, що протягом останніх кількох років докладав дипломатичних і юридичних зусиль, щоб переконати глобальні міжнародні телекомунікаційні альянси не мати жодних справ з хуситами, оскільки це дало б терористичному угрупованню знання про те, як працюють підводні кабелі. Підраховано, що через Червоне море проходить близько 17% світового інтернет-трафіку по оптоволоконних трубах.

У своїй заяві Генеральна телекомунікаційна корпорація Ємену засудила погрози терористичного ополчення атакувати міжнародні підводні кабелі.

У заяві йдеться про те, що 16 таких підводних кабелів, які часто не товщі за шланг і вразливі до пошкоджень якорями кораблів та землетрусів, проходять через Червоне море в напрямку Єгипту. Одним з найбільш стратегічно важливих є магісталь Азія-Африка-Європа AE-1 протяжністю 25 000 км, який проходить з південно-східної Азії до Європи через Червоне море.

Минулого тижня аналітики з питань безпеки з Форуму безпеки Перської затоки у своєму звіті заявили, що «кабелі залишаються в безпеці більше через відносну технологічну відсталість хуситів, ніж через брак мотивації». У доповіді додається, що «хусити зберегли здатність переслідувати надводні судна за допомогою ракет і швидкохідних кораблів, але їм не вистачає підводних човнів, необхідних для того, щоб дістатися до кабелів».

Водночас, вони попередили, що кабелі в деяких місцях пролягають на глибині 100 метрів, що зменшує потребу у високотехнологічних підводних човнах.

Міністр інформації в уряді Ємену в Адені Моаммар аль-Еріані заявив, що хусити становлять серйозну загрозу для «однієї з найважливіших цифрових інфраструктур у світі».

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