Хуситы планируют повредить сеть интернет-кабелей, проложенных по дну Красного моря, — СМИ

Подсчитано, что через Красное море проходит около 17% мирового интернет-трафика по оптоволоконным трубам.

Хуситы планируют повредить сеть подводных кабелей в Красном море, критически важные для функционирования западного интернета и передачи финансовых данных. Об этом сообщает The Guardian.

Это вызывает беспокойство у телекоммуникационных компаний Йемена.

Как пишет издание, предупреждение появилось после того, как связанный с хуситами Telegram-канал опубликовал карту кабелей, проложенных по дну Красного моря.

Изображение сопровождалось сообщением: «Существуют карты международных кабелей, соединяющих все регионы мира через море. Похоже, Йемен находится в стратегическом месте, поскольку рядом с ним проходят интернет-линии, соединяющие целые континенты, а не только страны».

Yemen Telecom заявил, что в последние несколько лет прилагал дипломатические и юридические усилия, чтобы убедить глобальные международные телекоммуникационные альянсы не иметь никаких дел с хуситами, поскольку это дало бы террористической группировке знания о том, как работают подводные кабели. Подсчитано, что через Красное море проходит около 17% мирового интернет-трафика по оптоволоконным трубам.

В своем заявлении Генеральная телекоммуникационная корпорация Йемена осудила угрозы террористического ополчения атаковать международные подводные кабели.

В заявлении говорится, что 16 таких подводных кабелей, которые часто не толще шланга и уязвимы к повреждениям якорями кораблей и землетрясений, проходят через Красное море в направлении Египта. Одним из наиболее стратегически важных является магисталь Азия-Африка-Европа AE-1 протяженностью 25 000 км, проходящий из юго-восточной Азии в Европу через Красное море.

На прошлой неделе аналитики по вопросам безопасности из Форума безопасности Персидского залива в своем отчете заявили, что «кабели остаются в безопасности больше из-за относительной технологической отсталости хуситов, чем из-за нехватки мотивации». В докладе добавляется, что «хуситы сохранили способность преследовать надводные суда с помощью ракет и быстроходных кораблей, но им не хватает подлодок, необходимых для того, чтобы добраться до кабелей».

В то же время они предупредили, что кабели в некоторых местах пролегают на глубине 100 метров, что уменьшает потребность в высокотехнологичных подлодках.

Министр информации в правительстве Йемена в Адене Моаммар аль-Эриани заявил, что хуситы представляют серьезную угрозу для «одной из важнейших цифровых инфраструктур в мире»

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