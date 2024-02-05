Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Количество местных общих судов в Украине может сократиться до 151

В ВСП и Совете судей считают, что нагрузку на судей нужно выравнивать.

Отдельные судьи БП ВС не согласились с позицией БП ВС, что дела об установлении юридических фактов следует рассматривать по Гражданскому процессуальному кодексу, если может возникнуть спор о получении социальной помощи

Отдельные судьи Большой Палаты категорически не согласились с позицией БП ВС, ранее определившей, что судом, установленным законом, рассматривающим дела об установлении факта, имеющего юридическое значение, в частности факта проживания одной семьей мужчины и женщины без брака, является суд гражданской юрисдикции.

Сведения о пересечении границы исключат из данных, которые вносятся об украинцах в Реестр призывников, военнообязанных и резервистов

Верховная Рада собирается устранить коллизии в принятом законе о цифровизации военного учета, - опубликована таблица поправок.

США будут оказывать прямую бюджетную поддержку Украине, но не будут финансировать пенсии украинских пенсионеров, - что предусматривает проект соглашения

Прямая помощь бюджету Украины будет составлять 7,85 млрд долларов, но условием является то, что за счет нее не будут финансировать пенсии.

Украинцы, получившие доход за границей, должны подать налоговую декларацию до 1 мая — какие требования и штрафы

Какие данные должны подать в налоговую украинцы, получавшие доходы за границей.

  1. В мире

Хуситы планируют повредить сеть интернет-кабелей, проложенных по дну Красного моря, — СМИ

15:04, 5 февраля 2024
Подсчитано, что через Красное море проходит около 17% мирового интернет-трафика по оптоволоконным трубам.
Хуситы планируют повредить сеть интернет-кабелей, проложенных по дну Красного моря, — СМИ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хуситы планируют повредить сеть подводных кабелей в Красном море, критически важные для функционирования западного интернета и передачи финансовых данных. Об этом сообщает The Guardian.

Это вызывает беспокойство у телекоммуникационных компаний Йемена.

Как пишет издание, предупреждение появилось после того, как связанный с хуситами Telegram-канал опубликовал карту кабелей, проложенных по дну Красного моря.

Изображение сопровождалось сообщением: «Существуют карты международных кабелей, соединяющих все регионы мира через море. Похоже, Йемен находится в стратегическом месте, поскольку рядом с ним проходят интернет-линии, соединяющие целые континенты, а не только страны».

Yemen Telecom заявил, что в последние несколько лет прилагал дипломатические и юридические усилия, чтобы убедить глобальные международные телекоммуникационные альянсы не иметь никаких дел с хуситами, поскольку это дало бы террористической группировке знания о том, как работают подводные кабели. Подсчитано, что через Красное море проходит около 17% мирового интернет-трафика по оптоволоконным трубам.

В своем заявлении Генеральная телекоммуникационная корпорация Йемена осудила угрозы террористического ополчения атаковать международные подводные кабели.

В заявлении говорится, что 16 таких подводных кабелей, которые часто не толще шланга и уязвимы к повреждениям якорями кораблей и землетрясений, проходят через Красное море в направлении Египта. Одним из наиболее стратегически важных является магисталь Азия-Африка-Европа AE-1 протяженностью 25 000 км, проходящий из юго-восточной Азии в Европу через Красное море.

На прошлой неделе аналитики по вопросам безопасности из Форума безопасности Персидского залива в своем отчете заявили, что «кабели остаются в безопасности больше из-за относительной технологической отсталости хуситов, чем из-за нехватки мотивации». В докладе добавляется, что «хуситы сохранили способность преследовать надводные суда с помощью ракет и быстроходных кораблей, но им не хватает подлодок, необходимых для того, чтобы добраться до кабелей».

В то же время они предупредили, что кабели в некоторых местах пролегают на глубине 100 метров, что уменьшает потребность в высокотехнологичных подлодках.

Министр информации в правительстве Йемена в Адене Моаммар аль-Эриани заявил, что хуситы представляют серьезную угрозу для «одной из важнейших цифровых инфраструктур в мире»

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Волошин
    Дмитро Волошин
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Василь Шарапа
    Василь Шарапа
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Іван Шумський
    Іван Шумський
    суддя Господарського суду Тернопільської області