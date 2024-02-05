Глава МИД и министр образования Португалии прибыли в Киев

Во время двухдневного визита руководители министерств Португалии прибыли в Украину обсудят вопросы войны и восстановления.

Источник фото: Twitter / João Cravinho

Министр иностранных дел Португалии Жоао Гомеш Кравиньо с министром образования Жоао Коштой в понедельник, 5 февраля, прибыли с двухдневным визитом в Киев, выразив свою поддержку Украине. Об этом он сообщил Кравиньо в своем Twitter со ссылкой на МИД Португалии.

"Приятно снова оказаться в Киеве, на этот раз вместе с моим коллегой, министром образования Жоао Коштой, чтобы подтвердить нашу поддержку восстановления Украины", - написал он.

Министры отправились в Киев поездом, а их визит, который продлится два дня, фокусируется на вопросах войны и восстановления в Украине, как сообщили в португальском МИД.

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