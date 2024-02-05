Глава МЗС та міністр освіти Португалії прибули до Києва

Під час дводенного візиту очільники міністерств Португалії прибули в Україну обговорять питання війни та відновлення.

Джерело фото: Twitter / João Cravinho

Міністр закордонних справ Португалії Жоао Гомеш Кравіньо з міністром освіти Жоао Коштою у понеділок, 5 лютого, прибули із дводенним візитом до Києва, висловивши свою підтримку Україні. Про це він повідомив Кравіньо у своєму Twitter з посиланням на МЗС Португалії.

«Приємно знову опинитися в Києві, цього разу разом із моїм колегою, міністром освіти Жоао Коштою, щоб підтвердити нашу підтримку відновлення України», – написав він.

Міністри вирушили до Києва потягом, а їхній візит, який триватиме два дні, фокусується на питаннях війни та відновлення в Україні, як повідомили у португальському МЗС.

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