200 євро за безперешкодне оформлення посилок: на хабарі погорів інспектор Львівської митниці

У разі відмови надати неправомірну вигоду інспектор затягував процес митного контролю та створював штучні перешкоди під час його проходження.

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У Львові викрили та повідомили про підозру інспектору митного посту Львівської митниці. Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, службовець організував схему одержання хабарів від перевізників за безперешкодне митне оформлення посилок.

«Сума неправомірної вигоди становила 200 Євро з автомобіля. У разі відмови надати неправомірну вигоду інспектор затягував процес митного контролю та створював штучні перешкоди під час його проходження», - сказано у повідомленні.

Загалом правоохоронці задокументували одержання хабарів на загальну суму 400 Євро.

Підозрюваного затримано після чергового одержання неправомірної вигоди. Під час обушків за місцем проживання чоловіка виявлено та вилучено майже 7 000 доларів США.

Слідчі дії тривають. Вирішуються питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від займаної посади.

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