Видавала себе за працівницю банку та привласнила майже 86 млн грн: у Києві повідомлено про підозру зловмисниці

Підозрювана працювала на посаді головного менеджера по роботі з віп-клієнтами в одному із столичних банків, а після звільнення вона і надалі вдавала із себе працівницю банку, вигадавши продуману схему шахрайства.

Повідомлено про підозру 38-річній колишній працівниці банківської установи, яка шахрайським способом ошукала двох клієнтів банку на загальну суму майже 86 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що підозрювана працювала на посаді головного менеджера по роботі з віп-клієнтами в одному із столичних банків. Після звільнення з банківської установи вона і надалі вдавала із себе працівницю банку, вигадавши продуману схему шахрайства.

«Аби у «клієнтів» не виникало підозр, для створення відповідної обстановки і підтримання іміджу працівника банківської установи, шахрайка орендувала підвальне приміщення, що знаходиться під справжнім банківським відділенням одного із банків.

Використовуючи досвід роботи з клієнтами, створюючи враження надійної особи та маючи довірливі відносини із заможними клієнтами банку, підозрювана звернулась до них з проханням позичити гроші», — розповіли у прокуратурі.

Так, одному з клієнтів шахрайка повідомила, що гроші їй необхідні для нібито збільшення оборотного капіталу її бізнесу, який був пов'язаний з обміном валют. Таким чином вона отримала майже 32 млн гривень.

В іншому випадку жінка пояснювала, що гроші їй потрібні для придбання нерухомості та отримала понад 54 млн гривень. Отримані гроші жінка витрачала на власні потреби.

Зловмисниці повідомлено про підозру та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 900 тис. гривень. Апеляційний суд за апеляційною скаргою прокурорів збільшив заставу до 30 мільйонів гривень.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.

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